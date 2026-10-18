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    После атаки дронов на складе Ozon в Санкт-Петербурге возник пожар

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 10:23
    После атаки дронов на складе Ozon в Санкт-Петербурге возник пожар

    В Санкт-Петербурге в результате атаки БПЛА произошло возгорание на одном из логистическом складов Ozon.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба компании.

    "Мы оперативно эвакуировали всех работников, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

    Минувшей ночью при атаках беспилотников на Санкт-Петербург произошло возгорание объектов гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории "Петербургского нефтяного терминала", сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По его словам, в результате налетов один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

    Александр Беглов Санкт-Петербург (Россия)
    Dron hücumundan sonra Sankt-Peterburqdakı "Ozon" anbarında yanğın baş verib
    Fire breaks out at Ozon warehouse in St. Petersburg after drone attack
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