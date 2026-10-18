После атаки дронов на складе Ozon в Санкт-Петербурге возник пожар

В Санкт-Петербурге в результате атаки БПЛА произошло возгорание на одном из логистическом складов Ozon.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы оперативно эвакуировали всех работников, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Минувшей ночью при атаках беспилотников на Санкт-Петербург произошло возгорание объектов гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории "Петербургского нефтяного терминала", сообщил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, в результате налетов один человек погиб, еще пятеро получили ранения.