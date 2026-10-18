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    Azərbaycan və Özbəkistan həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb

    Sosial müdafiə
    • 18 oktyabr, 2026
    • 10:30
    Azərbaycan və Özbəkistan həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) nümayəndə heyəti Özbəkistanda səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti əvvəlcə Daşkənddə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib.

    Sonra Özbəkistan Həmkarlar İttifaqları Federasiyasında keçirilən görüşdə ikitərəfli əlaqələrin mövcud vəziyyəti və inkişafı istiqamətləri müzakirə olunub.

    Görüşdə ölkələrimiz arasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin siyasi iradəsinə əsaslanan dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin, davamlı inkişaf edən strateji tərəfdaşlığın həmkarlar ittifaqları arasında da əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün əlverişli zəmin yaratdığı vurğulanıb.

    Özbəkistan Həmkarlar İttifaqları Federasiyasının sədri Qudratilla Rafiqov rəhbərlik etdiyi təşkilatın fəaliyyətindən danışıb, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsinin və birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsinin önəmini qeyd edib.

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Sahib Məmmədov ölkəmizdə həmkarlar ittifaqları sisteminin modernləşdirilməsi, üzvlərin əmək hüquqlarının müdafiəsi və layiqli əmək şəraitinin təmin olunması istiqamətində görülən işlərdən bəhs edib, AHİK-nın sağlamlıq və istirahət mərkəzlərinin fəaliyyəti və göstərdiyi xidmətlər, eləcə də Azərbaycanın sağlamlıq turizmi imkanları barədə məlumat verib.

    Sonra Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası ilə Özbəkistan Həmkarlar İttifaqları Federasiyası arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum imzalanıb. Memorandum qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın inkişafını, birgə layihə və təşəbbüslərin reallaşdırılmasını, təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsini və digər məsələləri nəzərdə tutur.

    Görüşdə AHİK-nın sağlamlıq və istirahət mərkəzlərinin fəaliyyəti, mövcud imkanları və göstərilən xidmətlər barədə təqdimat keçirilib.

    Azərbaycan və Özbəkistan həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb
    Azərbaycan və Özbəkistan həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb
    Azərbaycan və Özbəkistan həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb
    Azərbaycan və Özbəkistan həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb
    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK) Daşkənd (Özbəkistan)
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    Профсоюзы Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
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    Azerbaijan, Uzbekistan trade unions sign cooperation memorandum
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    Azərbaycan və Özbəkistan həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb
    Sosial müdafiə
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