Профсоюзы Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

Конфедерация профсоюзов Азербайджана (КПА) и Федерация профсоюзов Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, документ был подписан в рамках визита делегации конфедерации в Ташкент.

На встрече в Федерации профсоюзов Узбекистана были обсуждены текущее состояние двусторонних связей и направления их развития. Председатель организации Кудратилла Рафиков рассказал о деятельности возглавляемой им структуры, отметил важность расширения взаимного обмена опытом и реализации совместных инициатив.

Глава азербайджанской конфедерации профсоюзов Сахиб Мамедов рассказал о работе, проводимой в направлении модернизации профсоюзной системы в Азербайджане, защиты трудовых прав членов и обеспечения достойных условий труда, предоставил информацию о деятельности и услугах оздоровительных и рекреационных центров КПА, а также о возможностях оздоровительного туризма в стране.

Затем был подписан Меморандум о сотрудничестве между Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Федерацией профсоюзов Узбекистана. Документом предусматривается развитие взаимовыгодного партнерства, реализация совместных проектов и инициатив, расширение обмена опытом и другие вопросы.