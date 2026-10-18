Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Профсоюзы Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

    Социальная защита
    • 18 октября, 2026
    • 10:37
    Профсоюзы Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

    Конфедерация профсоюзов Азербайджана (КПА) и Федерация профсоюзов Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве.

    Как сообщает Report, документ был подписан в рамках визита делегации конфедерации в Ташкент.

    На встрече в Федерации профсоюзов Узбекистана были обсуждены текущее состояние двусторонних связей и направления их развития. Председатель организации Кудратилла Рафиков рассказал о деятельности возглавляемой им структуры, отметил важность расширения взаимного обмена опытом и реализации совместных инициатив.

    Глава азербайджанской конфедерации профсоюзов Сахиб Мамедов рассказал о работе, проводимой в направлении модернизации профсоюзной системы в Азербайджане, защиты трудовых прав членов и обеспечения достойных условий труда, предоставил информацию о деятельности и услугах оздоровительных и рекреационных центров КПА, а также о возможностях оздоровительного туризма в стране.

    Затем был подписан Меморандум о сотрудничестве между Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Федерацией профсоюзов Узбекистана. Документом предусматривается развитие взаимовыгодного партнерства, реализация совместных проектов и инициатив, расширение обмена опытом и другие вопросы.

    Профсоюзы Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
    Профсоюзы Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
    Профсоюзы Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
    Профсоюзы Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
    Конфедерация профсоюзов Азербайджана Салех Мамедов
    Фото
    Azərbaycan və Özbəkistan həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb
    Фото
    Azerbaijan, Uzbekistan trade unions sign cooperation memorandum
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:39
    Пезешкиан: Иран не намерен нападать на какую-либо страну
    В регионе
    11:24
    В МИД Турции поздравили Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости
    Внешняя политика
    11:08
    Не менее 13 человек погибли при наезде грузовика на толпу паломников в Индии
    Другие страны
    10:49
    В Кыргызстане состоится 15-е пленарное заседание ТюркПА
    Внешняя политика
    10:37
    Фото
    Профсоюзы Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
    Социальная защита
    10:23
    После атаки дронов на складе Ozon в Санкт-Петербурге возник пожар
    Другие страны
    10:04
    Двое из пострадавших при наезде автомобиля на толпу болельщиков в США погибли - Обновлено
    Другие страны
    09:52
    При пожаре на военной базе в Канаде погибли семь человек - Обновлено
    Другие страны
    09:38
    Чемпионат мира U-23: Еще два азербайджанских борца завоевали медали
    Индивидуальные
    Лента новостей