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    Pezeşkian: İran heç bir ölkəyə hücum etmək niyyətində deyil

    Region
    • 18 oktyabr, 2026
    • 11:10
    Pezeşkian: İran heç bir ölkəyə hücum etmək niyyətində deyil
    Məsud Pezeşkian

    İran son iki əsrdə heç bir ölkəyə hücum etməyib və heç bir ölkəyə hücum etmək niyyətində də deyil.

    "Report" "Fars" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian müdafiə naziri vəzifəsinə namizədin - Mehrdad Əxlaqi Kitabçinin səlahiyyətlərinin müzakirə olunduğu iclasda bildirib.

    "İran son iki əsrdə heç bir ölkəyə hücum etməyib və heç bir ölkəyə hücum etmək niyyətində də deyil, lakin istənilən hücuma qarşı güc və cəsarətlə canımız bahasına duruş gətirəcək, düşmənlərin torpağımıza tamah salmasına imkan verməyəcəyik", - Pezeşkian deyib.

    O, İranın müdafiəsinin raketlərdən ibarət olmadığını qeyd edib: "Xalqımız, eləcə də ölkəmizdə mövcud olan birlik və həmrəylik İranın müdafiə qüdrətinin mühüm hissəsidir".

    Məsud Pezeşkian Mehrdad Əxlaqi İran Müdafiə Nazirliyi
    Пезешкиан: Иран не намерен нападать на какую-либо страну
    MiniBoss
    MiniBoss

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