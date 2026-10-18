Пезешкиан: Иран не намерен нападать на какую-либо страну

Иран за последние два столетия не нападал ни на одну страну и не намерен делать это и сейчас.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан на заседании, посвященном обсуждению кандидатуры Мехрдада Ахлаги Китабчи на должность министра обороны.

"Иран за последние два столетия не нападал ни на одну страну и не намерен делать это и сейчас. Однако мы будем противостоять любому нападению ценой собственной жизни, и не позволим врагам посягать на нашу землю", - заявил Пезешкиан.

Он отметил, что оборона Ирана не ограничивается ракетами, назвав единство и сплоченность "важной частью оборонной мощи" страны.