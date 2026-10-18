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    "Barselona" "Real"ın rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 18 oktyabr, 2026
    • 10:46
    Barselona Realın rekordunu təkrarlayıb

    "Barselona" İspaniya çempionatında "Real"ın rekordunu təkrarlayıb.

    "Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi buna La Liqanın IX turunda "Betis"i məğlub etməklə (5:2) nail olub.

    Hans-Diter Flikin baş məşqçisi olduğu kollektiv bu turnirdə ardıcıl 9 oyunda qələbə qazanıb.

    1968/1969 mövsümündə "Real" İspaniya çempionatında ardıcıl 9 oyunda qalib gəlib.

    Xatırladaq ki, La Liqanın X turunda "Barselona" məhz Madrid klubunu qəbul edəcək. Qarşılaşma oktyabrın 25-də baş tutacaq.

    Real Madrid FK Barselona FK İspaniya La Liqası
    MiniBoss
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