"Barselona" "Real"ın rekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 18 oktyabr, 2026
- 10:46
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"Barselona" İspaniya çempionatında "Real"ın rekordunu təkrarlayıb.
"Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi buna La Liqanın IX turunda "Betis"i məğlub etməklə (5:2) nail olub.
Hans-Diter Flikin baş məşqçisi olduğu kollektiv bu turnirdə ardıcıl 9 oyunda qələbə qazanıb.
1968/1969 mövsümündə "Real" İspaniya çempionatında ardıcıl 9 oyunda qalib gəlib.
Xatırladaq ki, La Liqanın X turunda "Barselona" məhz Madrid klubunu qəbul edəcək. Qarşılaşma oktyabrın 25-də baş tutacaq.
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