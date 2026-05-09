Трамп допустил возможность продления перемирия между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп допустил, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома.

"Может быть, это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы это (конфликт - ред.) был завершен", - сказал он.

Американский лидер также добавил, что хотел бы видеть значительное продление режима прекращения огня.