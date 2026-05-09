Трамп допустил возможность продления перемирия между Россией и Украиной
- 09 мая, 2026
- 03:16
Президент США Дональд Трамп допустил, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено.
Как передает Report, об этом он заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома.
"Может быть, это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы это (конфликт - ред.) был завершен", - сказал он.
Американский лидер также добавил, что хотел бы видеть значительное продление режима прекращения огня.
