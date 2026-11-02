У побережья Саудовской Аравии в Персидском заливе танкер подвергся ударам
Другие страны
- 02 ноября, 2026
- 06:45
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Танкер, следовавший через Персидский залив, подвергся ударам у побережья Саудовской Аравии.
Как передает Report, об этом cообщает Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).
По его данным, инцидент произошел в понедельник утром. Два неустановленных боеприпаса попали танкеру в левый борт примерно в 72 морских милях к востоку от саудовского прибрежного города Рас-эль-Хафджи.
"Все члены экипажа находятся в безопасности. На данный момент сообщений об ущербе окружающей среде не поступало", - указали в управлении.
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