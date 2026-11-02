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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    У побережья Саудовской Аравии в Персидском заливе танкер подвергся ударам

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 06:45
    У побережья Саудовской Аравии в Персидском заливе танкер подвергся ударам

    Танкер, следовавший через Персидский залив, подвергся ударам у побережья Саудовской Аравии.

    Как передает Report, об этом cообщает Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

    По его данным, инцидент произошел в понедельник утром. Два неустановленных боеприпаса попали танкеру в левый борт примерно в 72 морских милях к востоку от саудовского прибрежного города Рас-эль-Хафджи.

    "Все члены экипажа находятся в безопасности. На данный момент сообщений об ущербе окружающей среде не поступало", - указали в управлении.

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