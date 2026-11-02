The Times: Великобритания намерена форсировать производство военных кораблей

Военно-морские силы Великобритании изучают варианты ускорения производства новых боевых кораблей на фоне опасений по поводу технического состояния действующего флота.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, оборонная компания Babcock может увеличить штат сотрудников шотландской верфи или организовать работу в две смены. Эти меры необходимы для ускорения строительства пяти фрегатов проекта Type 31.

Газета указывает, что наращивание темпов производства потребует дополнительного финансирования. При этом, по оценке одного из отраслевых источников, первый фрегат может быть готов уже в 2028 году.

Ранее издание Breaking Defense писало, что Военно-морские силы США заключили с компанией Applied Intuition контракт на $25 млн на развертывание системы искусственного интеллекта Intelligent Perception System (IPS) на кораблях своего флота. IPS объединит данные камер и инфракрасных сенсоров, часть которых изначально не была рассчитана на совместную работу, и сформирует для экипажа единую картину обстановки.