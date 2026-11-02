Президент Израиля созвал лидеров партий на консультации о новом правительстве

Президент Израиля Ицхак Герцог начнет 4 ноября консультации с лидерами партий, прошедших в новый созыв Кнессета (парламента) по итогам состоявшихся 27 октября парламентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы государства.

Генеральный директор канцелярии президента Эяль Швики направил главам всех победивших на выборах партий соответствующие приглашения, отмечается в заявлении.

"Как заявил сегодня (1 ноября - ред.) президент, его резиденция открыта для всех фракций, и президент ожидает, что их представители придут на консультации с открытым сердцем, готовые слушать, делиться идеями и предотвратить новый раунд выборов", - заявил Швики.

Он выразил надежду на то, что консультации будут проходить "достойным, уважительным и содержательным образом". Встречи Герцога с лидерами партий будут транслироваться онлайн, отметили в канцелярии.

По итогам этих консультаций президент Израиля должен поручить лидеру одной из прошедших в парламент партий формирование нового кабинета министров. Как правило, первым кандидатом в премьеры становится лидер партии с наибольшим числом мандатов, однако президент вправе поручить формирование кабмина и политику, чья партия не заняла первую строчку, но способна объединить вокруг себя прочное большинство.