"Ноттингем Форест" одержал победу над "Челси" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча в Ноттингеме завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Морган Гиббс-Уайт (51-я минута, с пенальти; 72), еще один мяч забил Игор Жезус (5). У "Челси" дважды отличился Эмануэль Эмегха (54, 89).

"Челси" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии. Команда Хаби Алонсо с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Ноттингем", набрав 12 очков, поднялся на 14-ю строчку.