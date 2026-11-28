"Челси" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии
Футбол
- 28 ноября, 2026
- 02:16
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"Ноттингем Форест" одержал победу над "Челси" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
Как передает Report, встреча в Ноттингеме завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
В составе победителей дубль оформил Морган Гиббс-Уайт (51-я минута, с пенальти; 72), еще один мяч забил Игор Жезус (5). У "Челси" дважды отличился Эмануэль Эмегха (54, 89).
"Челси" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии. Команда Хаби Алонсо с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Ноттингем", набрав 12 очков, поднялся на 14-ю строчку.
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