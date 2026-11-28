Азербайджанские дефлимпийцы завоевали 6 медалей на чемпионате Европы в Армении
- 28 ноября, 2026
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Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала шесть медалей на чемпионате Европы среди спортсменов с нарушениями слуха в армянском Цахкадзоре.
Об этом Report сообщили в Дефлимпийском комитете Азербайджана.
Команда была представлена на турнире шестью спортсменами.
На соревнованиях среди взрослых Кянан Аллахвердиев (60 кг) и Тунджай Ибрагимзаде (77 кг) завоевали серебряные медали, а Мурад Джафаров (55 кг) – бронзовую.
Джейхун Исазаде успешно выступил в двух возрастных категориях. Он завоевал бронзовые медали среди юниоров в весовой категории 60 кг и среди взрослых в весовой категории 63 кг. Ислам Рзаев (130 кг) завоевал серебряную медаль на соревнованиях среди юниоров.
Таким образом, представители Азербайджана завершили чемпионат Европы с 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями.