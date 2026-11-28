Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала шесть медалей на чемпионате Европы среди спортсменов с нарушениями слуха в армянском Цахкадзоре.

Об этом Report сообщили в Дефлимпийском комитете Азербайджана.

Команда была представлена на турнире шестью спортсменами.

На соревнованиях среди взрослых Кянан Аллахвердиев (60 кг) и Тунджай Ибрагимзаде (77 кг) завоевали серебряные медали, а Мурад Джафаров (55 кг) – бронзовую.

Джейхун Исазаде успешно выступил в двух возрастных категориях. Он завоевал бронзовые медали среди юниоров в весовой категории 60 кг и среди взрослых в весовой категории 63 кг. Ислам Рзаев (130 кг) завоевал серебряную медаль на соревнованиях среди юниоров.

Таким образом, представители Азербайджана завершили чемпионат Европы с 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями.