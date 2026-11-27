В Марнеули обсудили совместные проекты Азербайджана и Грузии
Внешняя политика
- 27 ноября, 2026
- 23:53
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Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с мэром муниципалитета Марнеули Дауром Исмаиловым.
Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече было обсуждено дальнейшее углубление взаимодействия, а также совместные проекты, которые будут реализованы в Марнеули.
Стороны также обменялись мнениями о многолетнем стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Грузией.
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