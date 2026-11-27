Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с мэром муниципалитета Марнеули Дауром Исмаиловым.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече было обсуждено дальнейшее углубление взаимодействия, а также совместные проекты, которые будут реализованы в Марнеули.

Стороны также обменялись мнениями о многолетнем стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Грузией.