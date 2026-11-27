Ираклий Кобахидзе: В матче "Бешикташ" — "Хапоэль" имели место серьезные провокации
- 27 ноября, 2026
- 23:22
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал события, произошедшие во время матча между командами "Бешикташ" и "Хапоэль" в грузинском Батуми.
Как сообщает местное бюро Report, глава правительства отметил, что полиция обеспечивала правопорядок на фоне провокаций и сделала все возможное для предотвращения инцидентов.
"Имели место серьезные провокации. Каждый сотрудник полиции заслуживает особой благодарности", - заявил Кобахидзе.
Он отметил, что подавляющее большинство болельщиков, прибывших из Турции, приняли предложение грузинской стороны.
Премьер-министр подчеркнул, что Турции была предоставлена уникальная возможность для проведения матча в Грузии. Он заявил, что это является показателем дружественных отношений между Грузией и Турцией.
И. Кобахидзе также подверг критике тех, кто пытается использовать инцидент в политических целях, и призвал грузинских радикалов воздержаться от провокационных заявлений.