Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал события, произошедшие во время матча между командами "Бешикташ" и "Хапоэль" в грузинском Батуми.

Как сообщает местное бюро Report, глава правительства отметил, что полиция обеспечивала правопорядок на фоне провокаций и сделала все возможное для предотвращения инцидентов.

"Имели место серьезные провокации. Каждый сотрудник полиции заслуживает особой благодарности", - заявил Кобахидзе.

Он отметил, что подавляющее большинство болельщиков, прибывших из Турции, приняли предложение грузинской стороны.

Премьер-министр подчеркнул, что Турции была предоставлена уникальная возможность для проведения матча в Грузии. Он заявил, что это является показателем дружественных отношений между Грузией и Турцией.

И. Кобахидзе также подверг критике тех, кто пытается использовать инцидент в политических целях, и призвал грузинских радикалов воздержаться от провокационных заявлений.