В Беларуси с 1 декабря заблокируют Spotify
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 23:36
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Доступ к музыкальному сервису Spotify в Беларуси ограничат с 1 декабря 2026 года.
Как передает Report, такое решение приняло Министерство по налогам и сборам республики.
По данным ведомства, компания не выплатила долг по налогу на добавленную стоимость.
"Распространение контента, предлагаемого таким сервисом, на территории Республики Беларусь будет прекращено, что, в свою очередь, ограничит возможность получения выручки компанией-нерезидентом от белорусских подписчиков", - говорится в сообщении.
Spotify была основана в 2006 году в Швеции. Это один из крупнейших в мире стриминговых сервисов музыки, подкастов и аудиокниг. По данным платформы, в Беларуси им пользуются около 58 тысяч человек.
Последние новости
00:19
Третий за сутки случай заражения оспой обезьян выявили в Санкт-ПетербургеВ регионе
00:03
Фото
Азербайджанские дефлимпийцы завоевали 6 медалей на чемпионате Европы в АрменииИндивидуальные
23:53
Фото
В Марнеули обсудили совместные проекты Азербайджана и ГрузииВнешняя политика
23:36
В Беларуси с 1 декабря заблокируют SpotifyДругие страны
23:22
Ираклий Кобахидзе: В матче "Бешикташ" — "Хапоэль" имели место серьезные провокацииФутбол
23:07
Тамар Иоселиани: Ж/д Баку-Тбилиси-Карс — успешный пример регионального сотрудничестваВ регионе
22:49
Видео
Махир Эмрели забил седьмой гол за польский "Ракув"Футбол
22:36
Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по объектам хуситов в СанеДругие страны
22:22
Эрдоган завтра в Стамбуле встретится с греческим коллегой ТасуласомВ регионе