Доступ к музыкальному сервису Spotify в Беларуси ограничат с 1 декабря 2026 года.

Как передает Report, такое решение приняло Министерство по налогам и сборам республики.

По данным ведомства, компания не выплатила долг по налогу на добавленную стоимость.

"Распространение контента, предлагаемого таким сервисом, на территории Республики Беларусь будет прекращено, что, в свою очередь, ограничит возможность получения выручки компанией-нерезидентом от белорусских подписчиков", - говорится в сообщении.

Spotify была основана в 2006 году в Швеции. Это один из крупнейших в мире стриминговых сервисов музыки, подкастов и аудиокниг. По данным платформы, в Беларуси им пользуются около 58 тысяч человек.