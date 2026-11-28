Два сотрудника Сил внутренней безопасности Сирии погибли при нападении боевиков террористической группировки ИГИЛ в городе Дейр-эз-Зор на востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Ikhbariya.

По его информации, террористы атаковали патруль сил внутренней безопасности возле кольцевой развязки в центральной части города, в результате погибли двое сотрудников и один получил ранение.

В среду, 25 ноября, члены ИГ устроили теракт в городе Хасеке на северо-востоке Сирии, они взорвали заминированный мотоцикл рядом со штабом сил внутренней безопасности. Тогда погибли двое сотрудников и еще пятеро получили ранения.

Ранее министр внутренних дел арабской республики Анас Хаттаб заявил, что правоохранительные органы не позволят ИГИЛ сорвать процесс укрепления государственной власти в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке.