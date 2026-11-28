В Лянкяране автомобиль загорелся после ДТП, погиб один, пострадали два человека
- 28 ноября, 2026
- 01:32
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В Лянкяране произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке старой магистрали Алят-Астара.
Водитель автомобиля Mercedes потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и врезалось в стену. После ДТП автомобиль загорелся. На место происшествия были привлечены спасатели Южного регионального центра, техника и личный состав Лянкяранского подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС.
После тушения пожара спасатели извлекли из деформированного автомобиля тело одного человека, а также двух раненых. Пострадавших госпитализировали в Лянкяранскую центральную районную больницу.
По факту начато расследование.