В Лянкяране произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке старой магистрали Алят-Астара.

Водитель автомобиля Mercedes потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и врезалось в стену. После ДТП автомобиль загорелся. На место происшествия были привлечены спасатели Южного регионального центра, техника и личный состав Лянкяранского подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС.

После тушения пожара спасатели извлекли из деформированного автомобиля тело одного человека, а также двух раненых. Пострадавших госпитализировали в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту начато расследование.