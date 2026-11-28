Лидера большинства в Сенате Нью-Йорка нашли мертвой в своем доме
Другие страны
- 28 ноября, 2026
- 01:20
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Лидера демократического большинства в Сенате штата Нью-Йорк Андреа Стюарт-Казинс нашли мертвой в собственном доме в городе Йонкерс.
Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Fox11, тело 76-летней женщины обнаружили утром в пятницу, 27 ноября, после того, как дочь не смогла связаться с ней накануне вечером.
Губернатор штата Кэти Хочул информацию подтвердила.
Официальная причина и точное время смерти не сообщаются.
Стюарт-Казинс стала первой женщиной и первой афроамериканкой, возглавившей Сенат штата Нью-Йорк. Она также установила рекорд как самый долгоживущий лидер демократического большинства в истории этой палаты.
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