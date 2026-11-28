Лидера демократического большинства в Сенате штата Нью-Йорк Андреа Стюарт-Казинс нашли мертвой в собственном доме в городе Йонкерс.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Fox11, тело 76-летней женщины обнаружили утром в пятницу, 27 ноября, после того, как дочь не смогла связаться с ней накануне вечером.

Губернатор штата Кэти Хочул информацию подтвердила.

Официальная причина и точное время смерти не сообщаются.

Стюарт-Казинс стала первой женщиной и первой афроамериканкой, возглавившей Сенат штата Нью-Йорк. Она также установила рекорд как самый долгоживущий лидер демократического большинства в истории этой палаты.