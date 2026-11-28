Правительство Украины планирует выделить в 2027 году на безопасность и оборону почти 5 трлн гривен (около $111 млрд), что составляет 43% ВВП страны.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, Кабмин уже одобрил доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета на следующий год.

"В случае поступления средств по всем уже подтвержденным финансовым программам, таким как USL, Ukraine Facility, прямая помощь МВФ и других партнеров, а также предварительно подтвержденная военная помощь на саммите НАТО в Анкаре, у нас остается 70 млрд евро непокрытых потребностей. Из них 30 млрд евро - для покрытия прямого бюджетного дефицита и 40 млрд - для нужд Сил обороны. <...> Президент [Украины Владимир Зеленский] достиг предварительных договоренностей о финансировании львиной доли этих непокрытых расходов", - отметил Корецкий.