Третий за сутки случай заражения оспой обезьян выявили в Санкт-Петербурге
В регионе
- 28 ноября, 2026
- 00:19
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В Санкт-Петербурге за сутки выявили третьего зараженного оспой обезьян, пациента доставили в городскую больницу.
Как передает Report, об этом "Известиям" сообщил источник.
Позднее информацию подтвердили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области.
Врачи оценивают состояние заболевшего как средней степени тяжести.
Ранее, как указывают "Известия", в городе подтвердили два случая заражения этой инфекцией. Из-за выявленных фактов заболевания Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.
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