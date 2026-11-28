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В Санкт-Петербурге за сутки выявили третьего зараженного оспой обезьян, пациента доставили в городскую больницу.

Как передает Report, об этом "Известиям" сообщил источник.

Позднее информацию подтвердили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области.

Врачи оценивают состояние заболевшего как средней степени тяжести.

Ранее, как указывают "Известия", в городе подтвердили два случая заражения этой инфекцией. Из-за выявленных фактов заболевания Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.