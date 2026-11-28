В Ормузском проливе два судна подорвались на минах.

Как передает Report, об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Отмечается, что один из танкеров подорвался на мине вблизи порта Хаббаб. Другой танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива, после чего произошло возгорание.

Согласно информации КСИР, экипажи судов отключили навигационные системы с намерением тайно пройти через Ормузский пролив.