КСИР: Два судна подорвались на минах в Ормузском проливе
В регионе
- 28 ноября, 2026
- 02:40
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В Ормузском проливе два судна подорвались на минах.
Как передает Report, об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Отмечается, что один из танкеров подорвался на мине вблизи порта Хаббаб. Другой танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива, после чего произошло возгорание.
Согласно информации КСИР, экипажи судов отключили навигационные системы с намерением тайно пройти через Ормузский пролив.
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