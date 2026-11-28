В Перу восемь военнослужащих погибли в результате крушения военного вертолета Ми (модель не приводится) в районе долины рек Апуримак, Эне и Мантаро (VRAEM).

Как сообщает Report со ссылкой на газету Peru21, в числе погибших пять военнослужащих ВВС Перу и трое - сухопутных войск.

По данным издания, выжить удалось только пилоту воздушного судна, его эвакуируют в Лиму.

Вертолет потерпел крушение во время выполнения военной операции вблизи населенного пункта Санабамба, расположенного в округе Канайре региона Аякучо.

Отмечается, что воздушное судно участвовало в операции по эвакуации военного патруля.

Причины происшествия пока не установлены.