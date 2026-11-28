В Перу при крушении вертолета погибли восемь военных
Другие страны
- 28 ноября, 2026
- 02:29
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В Перу восемь военнослужащих погибли в результате крушения военного вертолета Ми (модель не приводится) в районе долины рек Апуримак, Эне и Мантаро (VRAEM).
Как сообщает Report со ссылкой на газету Peru21, в числе погибших пять военнослужащих ВВС Перу и трое - сухопутных войск.
По данным издания, выжить удалось только пилоту воздушного судна, его эвакуируют в Лиму.
Вертолет потерпел крушение во время выполнения военной операции вблизи населенного пункта Санабамба, расположенного в округе Канайре региона Аякучо.
Отмечается, что воздушное судно участвовало в операции по эвакуации военного патруля.
Причины происшествия пока не установлены.
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