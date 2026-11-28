Компания OpenAI подала встречный иск против Apple, обвинив ее в краже информации, представляющей коммерческую тайну, и давлении на поставщиков оборудования с целью помешать разработке будущих устройств OpenAI.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, иск был подан в федеральный суд Калифорнии в ответ на таковой от Apple, которая ранее обвинила OpenAI в незаконном использовании конфиденциальной информации, полученной от бывших сотрудников компании.

OpenAI утверждает, что Apple получила доступ к конфиденциальным сведениям о новом устройстве и планах по выпуску будущих аппаратных продуктов после повторного трудоустройства бывшего сотрудника OpenAI. По версии компании, он проработал в ней шесть месяцев и имел доступ к этой информации.

Кроме того, OpenAI заявила, что Apple использует свои позиции на рынке и оказывает давление на поставщиков, сотрудничающих с разработчиком ChatGPT. Компания также обвинила "яблочного гиганта" в сохранении доступа к личным устройствам и учетным записям бывших сотрудников после их увольнения.

Apple отвергла обвинения, назвав встречные требования OpenAI попыткой отвлечь внимание от первоначального иска.