Немецкий оборонный концерн Rheinmetall рассматривает возможность прекращения проекта строительства в Украине завода по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Как передает Report со ссылкой на немецкий портал German Aid to Ukraine, об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер во время презентации Capital Markets Day в Гамбурге.

По его словам, окончательное решение пока не принято, однако он считает, что Rheinmetall не будет продолжать реализацию проекта. Одной из причин Паппергер назвал позицию украинских партнеров, которые намерены самостоятельно производить необходимую продукцию.

Проект был объявлен в феврале 2024 года. Предполагалось, что на предприятии будут ежегодно выпускать сотни тысяч артиллерийских снарядов и соответствующие пороховые заряды. Однако за более чем два с половиной года проект столкнулся с многочисленными задержками, и завод так и не приступил к производству.

По оценке Паппергера, украинские Силы обороны ежегодно расходуют от 1 млн до 1,3 млн артиллерийских снарядов, более половины которых производятся внутри страны.

Глава Rheinmetall отметил, что компания по-прежнему может содействовать развитию украинского производства, поставляя необходимое оборудование, а также боеприпасы большой дальности, технологии для выпуска которых пока отсутствуют у украинской промышленности.