Жители Украины получили уведомление о ядерной угрозе

В воскресенье вечером, 1 ноября, жителям Украины через приложение "Воздушная тревога" поступили уведомления о якобы ядерной опасности или угрозе уличных боев.

Об этом Report передает со ссылкой на УНИАН.

Позднее в Telegram-канале ВВС Украины опровергли наличие такой угрозы и сообщили о возможном взломе сервиса.

"Вероятно, приложение "Воздушная тревога" подверглось враждебному воздействию. Угрозы радиационного заражения нет!", - указали военные.

Там призвали население сохранять спокойствие и следить за оповещениями об опасности с воздуха через Telegram-канал украинских ВВС.

Пресс-служба приложения подтвердила инцидент со взломом, заявив о "несанкционированном вмешательстве в работу приложения" со стороны третьих лиц, в связи с чем работа ресурса была приостановлена, а push-уведомления отключены.