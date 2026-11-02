Жители Украины получили уведомление о ядерной угрозе
- 02 ноября, 2026
- 03:12
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В воскресенье вечером, 1 ноября, жителям Украины через приложение "Воздушная тревога" поступили уведомления о якобы ядерной опасности или угрозе уличных боев.
Об этом Report передает со ссылкой на УНИАН.
Позднее в Telegram-канале ВВС Украины опровергли наличие такой угрозы и сообщили о возможном взломе сервиса.
"Вероятно, приложение "Воздушная тревога" подверглось враждебному воздействию. Угрозы радиационного заражения нет!", - указали военные.
Там призвали население сохранять спокойствие и следить за оповещениями об опасности с воздуха через Telegram-канал украинских ВВС.
Пресс-служба приложения подтвердила инцидент со взломом, заявив о "несанкционированном вмешательстве в работу приложения" со стороны третьих лиц, в связи с чем работа ресурса была приостановлена, а push-уведомления отключены.