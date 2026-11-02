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    Избирком Сербии объявил окончательные результаты парламентских выборов

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 04:17
    Избирком Сербии объявил окончательные результаты парламентских выборов

    Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии опубликовала окончательные результаты парламентских выборов после повторного голосования.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные ведомства, "Студенческий список" победил с 53,01% голосов.

    Коалиция экс-президента Александра Вучича "Объединенная Сербия" набрала 38,98%. Остальные партии не смогли преодолеть трехпроцентный барьер.

    "После проведения повторного голосования на 53 избирательных участках Республиканская избирательная комиссия (РИК) сегодня вечером объявила результаты со всех 8392 избирательных участков на внеочередных парламентских выборах в Сербии. Согласно этим данным, "Студенческий список" получил 53,01% голосов, а список "Александр Вучич - Объединенная Сербия" - 38,98%", - говорится в сообщении на сайте избиркома.

    По предварительным данным, в 250-местной Народной скупщине (однопалатный парламент) "Студенческий список" получит 141 место, а коалиция Вучича, сформированная вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), - 103 мандата.

    Парламентские выборы Александар Вучич Сербия
    Serbiyada təkrar parlament seçkilərinin yekun nəticələri açıqlanıb
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