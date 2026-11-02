Мобильное приложение МЧС РФ подверглось кибератаке

Приложение МЧС России подверглось кибератаке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Внимание! Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению", - приводит агентство сообщение МЧС.

В пресс-службе уточнили, что в данный момент ведутся работы по устранению уязвимости и восстановлении нормального функционирования приложения.

По данным российских Telegram-каналов, населению было разослано сообщение о "запуске ядерных боеголовок" и предупреждение "запаситесь едой на три недели".

Ранее в понедельник о внешнем "воздействии" сообщала украинская сторона. Уточнялось, что пользователям приложения "Воздушная тревога" поступили уведомления о якобы ядерной опасности или угрозе уличных боев. Позднее хакеры из России взяли ответственность за взлом, сообщил Telegram-канал Mash.