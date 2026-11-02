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    Мобильное приложение МЧС РФ подверглось кибератаке

    В регионе
    • 02 ноября, 2026
    • 05:22
    Мобильное приложение МЧС РФ подверглось кибератаке

    Приложение МЧС России подверглось кибератаке.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    "Внимание! Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению", - приводит агентство сообщение МЧС.

    В пресс-службе уточнили, что в данный момент ведутся работы по устранению уязвимости и восстановлении нормального функционирования приложения.

    По данным российских Telegram-каналов, населению было разослано сообщение о "запуске ядерных боеголовок" и предупреждение "запаситесь едой на три недели".

    Ранее в понедельник о внешнем "воздействии" сообщала украинская сторона. Уточнялось, что пользователям приложения "Воздушная тревога" поступили уведомления о якобы ядерной опасности или угрозе уличных боев. Позднее хакеры из России взяли ответственность за взлом, сообщил Telegram-канал Mash.

    Хакерская атака (Кибератаки) МЧС России
    Rusiya FHN-nin mobil tətbiqi kiberhücuma məruz qalıb
    44 filmi
    44 filmi

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