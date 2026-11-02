SCMP: Китай активнее поставляет в Африку более современные виды вооружений

Китай расширяет поставки в Африку более современных видов вооружений - систем ПВО, ударных дронов и средств радиоэлектронной борьбы, дополняя традиционный экспорт стрелкового оружия, бронетехники, грузовиков и артиллерии, обгоняя западные страны, в частности, Францию, в военных поставках.

Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на опрошенных исследователей и сведения о появлении китайской техники в африканских странах.

В апреле в составе малийской военной колонны заметили четыре машины, которые аналитическая компания Janes идентифицировала как китайские зенитные комплексы Yitian-L. В сентябре администрация президента Буркина-Фасо опубликовала кадры испытаний и осмотра техники. На них, по оценке наблюдателей, были показаны мобильная обзорная радиолокационная станция (РЛС) и пусковая установка китайского комплекса семейства Sky Dragon производства Norinco.

В свою очередь, Кот-д"Ивуар в августе продемонстрировал ударные беспилотники Wing Loong II. По данным SCMP, их поставили по контракту, заключенному с китайской государственной компанией Catic в июне 2024 года.

Также заметны изменения в поставках оружия странам Сахеля, отмечает издание. Мали и Буркина-Фасо прекратили оборонное сотрудничество с Францией и столкнулись с американскими ограничениями на помощь в сфере безопасности. Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали Альянс государств Сахеля в сентябре 2023 года, а в июле 2024-го преобразовали его в конфедерацию. После прихода к власти военных эти государства стали сокращать сотрудничество с Францией и развивать связи с другими партнерами.

Исследователь программы поставок вооружений Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Катарина Джокич назвала важным фактором цену китайского оружия, включая стоимость обслуживания. По ее словам, вооружение из КНР закупают в том числе государства, сохраняющие хорошие отношения с Западом.