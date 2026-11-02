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    ВВС США сосредоточили на базах в Израиле десятки самолетов-заправщиков

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 05:38
    ВВС США сосредоточили на базах в Израиле десятки самолетов-заправщиков

    Американские ВВС сосредоточили на израильских авиабазах по меньшей мере 47 самолетов-заправщиков, которые могут использоваться для обеспечения операций стратегической и тактической авиации при нанесении ударов по Ирану.

    Как передает Report, это следует из данных британского авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

    Согласно спутниковым снимкам, в настоящее время на авиабазе Рамон в пустыне Негев размещено 25 американских воздушных танкеров, на авиабазе Овда (Увда) на юге Израиля - четыре. Еще 18 самолетов находятся в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Ранее газета The Times of Israel сообщила, что на минувшей неделе более 10 самолетов военно-транспортной авиации ВВС США совершили посадку на авиабазах в Израиле.

    Большинство этих рейсов вылетели с американского армейского аэродрома Биггс в Эль-Пасо, штат Техас. Там размещается армейская 69-я артиллерийская бригада ПВО, оснащенная зенитными ракетными комплексами Patriot и системами противоракетной обороны THAAD. Пунктами назначения самолетов были израильские авиабазы Неватим и Овда.

    В последние дни также был выполнен ряд других грузовых рейсов американских военных самолетов на базы США в странах Ближнего Востока, включая Иорданию, Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт.

    Как указывает издание, содержимое грузов неизвестно, однако предполагается, что это связано с мерами США по усилению противовоздушной обороны в регионе в преддверии возможного нового витка противостояния с Ираном.

    Самолет-заправщик KC-135 Stratotanker ВВС США Государство Израиль
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