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    В КНДР заявили, что не откажутся от укрепления сил ядерного сдерживания

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 07:19
    В КНДР заявили, что не откажутся от укрепления сил ядерного сдерживания

    Северная Корея осуждает недавние совместные военные учения Южной Кореи и США "Iron Mace", заявляя, что они являются "репетицией ядерной войны".

    Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом говорится в заявлении первого заместителя заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сика.

    "Эти учения с воинственным названием "Iron Mace" являются самой чудовищной репетицией ядерной войны, нацеленной на применение ядерного оружия против нашего государства", - отмечается в тексте документа.

    По мнению Пхеньяна, проводимые учения подтверждают правильность усилий КНДР, направленных на "непрестанное укрепление ядерных сил, способных последовательно реагировать даже на такую ядерную угрозу".

    "Не будет никакого изменения в оборонной политике КНДР по дальнейшему стремительному укреплению сил сдерживания ядерной войны страны в ответ на существующие сложные и перспективные угрозы", - отметил Ким Чон Сик.

    Ядерное сдерживание Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
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