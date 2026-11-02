В КНДР заявили, что не откажутся от укрепления сил ядерного сдерживания

Северная Корея осуждает недавние совместные военные учения Южной Кореи и США "Iron Mace", заявляя, что они являются "репетицией ядерной войны".

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом говорится в заявлении первого заместителя заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сика.

"Эти учения с воинственным названием "Iron Mace" являются самой чудовищной репетицией ядерной войны, нацеленной на применение ядерного оружия против нашего государства", - отмечается в тексте документа.

По мнению Пхеньяна, проводимые учения подтверждают правильность усилий КНДР, направленных на "непрестанное укрепление ядерных сил, способных последовательно реагировать даже на такую ядерную угрозу".

"Не будет никакого изменения в оборонной политике КНДР по дальнейшему стремительному укреплению сил сдерживания ядерной войны страны в ответ на существующие сложные и перспективные угрозы", - отметил Ким Чон Сик.