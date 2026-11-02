İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    KXDR nüvə çəkindirmə qüvvələrini gücləndirməkdən imtina etməyəcəyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2026
    • 07:43
    KXDR nüvə çəkindirmə qüvvələrini gücləndirməkdən imtina etməyəcəyini bəyan edib

    Şimali Koreya Cənubi Koreya və ABŞ-nin bu yaxınlarda keçirdiyi "Iron Mace" adlı birgə hərbi təlimləri pisləyərək, onların "nüvə müharibəsinin məşqi" olduğunu bəyan edib.

    "Report" Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyinə (KCNA) istinadən xəbər verir ki, bu barədə Koreya Əmək Partiyası Mərkəzi Komitəsinin şöbə müdirinin birinci müavini Kim Çonun bəyanatında bildirib.

    "Döyüşkən "Iron Mace" adını daşıyan bu təlimlər dövlətimizə qarşı nüvə silahından istifadəni hədəfləyən ən dəhşətli nüvə müharibəsi məşqidir", – deyə bəyanatda qeyd olunub.

    Pxenyanın fikrincə, keçirilən təlimlər KXDR-in belə nüvə təhdidlərinə ardıcıl cavab verə biləcək nüvə qüvvələrini fasiləsiz gücləndirmək səylərinin düzgünlüyünü təsdiqləyir.

    "Hazırkı və gələcək mürəkkəb təhdidlərə cavab olaraq ölkənin nüvə müharibəsinin qarşısını almaq imkanlarını daha da sürətlə gücləndirməyə yönəlmiş KXDR-in müdafiə siyasətində heç bir dəyişiklik olmayacaq", - Kim Çon bildirib.

    Şimali Koreya (KXDR) Nüvə silahı
    В КНДР заявили, что не откажутся от укрепления сил ядерного сдерживания
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:14
    Buzovna dairəsinin ətrafındakı yol qovşağında hərəkət məhdudlaşdırılacaq
    İnfrastruktur
    07:56
    NYT: Demokratların ABŞ Senatına nəzarət etmə ehtimalı 95 %-dir – Yenilənir-2
    Digər ölkələr
    07:41
    "Yonhap": KXDR Yapon dənizinə naməlum mərmi atıb
    Digər ölkələr
    07:19
    Haiti Salvadorla birlikdə silahlı dəstələrə qarşı genişmiqyaslı əməliyyata başlayıb
    Digər ölkələr
    06:53
    Kim Çen In Şimali Koreyanın yeni hərbi gəmisinin tikintisini yoxlayıb
    Digər ölkələr
    06:25
    "Politico": AK Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü ilə bağlı "ehtiyatlı" plan hazırlayır
    Digər ölkələr
    06:09
    Tramp: Rusiya və Ukrayna razılaşmaya yaxındır
    Digər ölkələr
    05:14
    Rusiyanın cənubunda "Ozon" logistika mərkəzində dron hücumundan sonra yanğın olub
    Region
    04:47
    Ağdaş və Göyçayın bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq
    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti