Kanadada hərbi hissədə güclü yanğın baş verib, xəsarət alanlar var
Digər ölkələr
- 18 oktyabr, 2026
- 07:05
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Kanadanın Alberta əyalətində yerləşən Ueynrayt hərbi hissədə baş verən güclü yanğın nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət aılb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kanadanın Baş naziri Mark Karni "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Alberta əyalətindəki Ueynrayt Kanada Silahlı Qüvvələrinin hərbi hissəsində böyük yanğına səbəb olan ciddi insident baş verib", – o yazıb.
Hökumət başçısı xəsarət alanların olduğunu təsdiqləyib, lakin onların sayını və vəziyyətini açıqlamayıb.
Karni əlavə edib ki, federal hökumət Alberta əyalətinin rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayır.
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