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    Kanadada hərbi hissədə güclü yanğın baş verib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2026
    • 07:05
    Kanadada hərbi hissədə güclü yanğın baş verib, xəsarət alanlar var

    Kanadanın Alberta əyalətində yerləşən Ueynrayt hərbi hissədə baş verən güclü yanğın nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət aılb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kanadanın Baş naziri Mark Karni "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Alberta əyalətindəki Ueynrayt Kanada Silahlı Qüvvələrinin hərbi hissəsində böyük yanğına səbəb olan ciddi insident baş verib", – o yazıb.

    Hökumət başçısı xəsarət alanların olduğunu təsdiqləyib, lakin onların sayını və vəziyyətini açıqlamayıb.

    Karni əlavə edib ki, federal hökumət Alberta əyalətinin rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayır.

    Hərbi baza Yanğın hadisəsi Kanada
    На военной базе в Канаде произошел крупный пожар, есть пострадавшие
    MiniBoss
    MiniBoss

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