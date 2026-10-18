На военной базе в Канаде произошел крупный пожар, есть пострадавшие

Крупный пожар произошел на базе Вооруженных сил Канады Уэйнрайт в провинции Альберта, в результате происшествия есть пострадавшие.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни в социальной сети X.

"На базе канадских вооруженных сил Уэйнрайт в провинции Альберта произошел серьезный инцидент, вызвавший крупный пожар", - написал он.

Глава правительства подтвердил наличие пострадавших, однако не уточнил их количество и состояние.

Карни добавил, что федеральное правительство поддерживает связь с руководством провинции Альберта.