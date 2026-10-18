На военной базе в Канаде произошел крупный пожар, есть пострадавшие
Другие страны
- 18 октября, 2026
- 06:43
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Крупный пожар произошел на базе Вооруженных сил Канады Уэйнрайт в провинции Альберта, в результате происшествия есть пострадавшие.
Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни в социальной сети X.
"На базе канадских вооруженных сил Уэйнрайт в провинции Альберта произошел серьезный инцидент, вызвавший крупный пожар", - написал он.
Глава правительства подтвердил наличие пострадавших, однако не уточнил их количество и состояние.
Карни добавил, что федеральное правительство поддерживает связь с руководством провинции Альберта.
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