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    На военной базе в Канаде произошел крупный пожар, есть пострадавшие

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 06:43
    На военной базе в Канаде произошел крупный пожар, есть пострадавшие

    Крупный пожар произошел на базе Вооруженных сил Канады Уэйнрайт в провинции Альберта, в результате происшествия есть пострадавшие.

    Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни в социальной сети X.

    "На базе канадских вооруженных сил Уэйнрайт в провинции Альберта произошел серьезный инцидент, вызвавший крупный пожар", - написал он.

    Глава правительства подтвердил наличие пострадавших, однако не уточнил их количество и состояние.

    Карни добавил, что федеральное правительство поддерживает связь с руководством провинции Альберта.

    ВС Канады Пожар (возгорание)
    Kanadada hərbi hissədə güclü yanğın baş verib, xəsarət alanlar var
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