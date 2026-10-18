İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Basketbol Liqasında III tura start verilir

    Komanda
    • 18 oktyabr, 2026
    • 10:01
    Azərbaycan Basketbol Liqasında III tura start verilir

    Azərbaycan Basketbol Liqasında III tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.

    "Naxçıvan" "Gəncə" ilə, "Neftçi" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək.

    Milli Gimnastika Arenasındakı görüşlər müvafiq olaraq saat 15:00 və 18:00-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, turun "Sabah" - NTD oyunu oktyabrın 19-da baş tutacaq. "LANDAU Lions" - "Ordu" matçı qeyri-müəyyən vaxta təxirə salınıb.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Gəncə Gəncə BK Sabah BK
    44 - Tezliklə
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