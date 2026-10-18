Azərbaycan Basketbol Liqasında III tura start verilir
Komanda
- 18 oktyabr, 2026
- 10:01
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Azərbaycan Basketbol Liqasında III tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.
"Naxçıvan" "Gəncə" ilə, "Neftçi" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək.
Milli Gimnastika Arenasındakı görüşlər müvafiq olaraq saat 15:00 və 18:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, turun "Sabah" - NTD oyunu oktyabrın 19-da baş tutacaq. "LANDAU Lions" - "Ordu" matçı qeyri-müəyyən vaxta təxirə salınıb.
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