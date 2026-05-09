Belçika 2029-cu ilə qədər Ukraynaya 53 ədəd F-16 qırıcılarının çatdırılmasını söz verib
Digər ölkələr
- 09 may, 2026
- 01:39
Belçika qalan 53 ədəd F-16 təyyarəsinin hamısını 2029-cu ilə qədər Ukraynaya təhvil verməyi planlaşdırır, lakin hələ bir qırıcı da təhvil verməyib.
"Report"un "Vif" jurnalına istinadən xəbərinə görə, bu barədə Belçikanın müdafiə naziri Te Franken bildirib.
Nəşrin məlumatına görə, ilk yeddi təyyarənin 2026-cı ildə təhvil verilməsi planlaşdırılır, onlardan dördü uçuş vəziyyətində deyil, təlim kimi istifadə olunacaq.
Qeyd olunur ki, hökumətin əvvəlki vədlərinə baxmayaraq, Belçika 2024-cü ildə ilk iki ədəd təyyarənin təhvil veriləcəyini elan etsə də, hələ də Ukraynaya bircə ədəd də olsa F-16 verilməyib.
Yubanma Belçikanın 2018-ci ildə ABŞ-dən sifariş etdiyi F-35 qırıcılarının köhnəlmiş F-16 donanmasını əvəz etməsi ilə əlaqədardır.
