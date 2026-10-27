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    Suriya İordaniya HHQ-nin zərbələri nəticəsində beş nəfərin öldüyünü bildirib

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2026
    • 02:02
    Suriya İordaniya HHQ-nin zərbələri nəticəsində beş nəfərin öldüyünü bildirib

    İordaniya Hərbi Hava Qüvvələrinin Suriyanın cənubuna etdiyi hücumlar nəticəsində azı beş mülki şəxs ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Deraa əyalət administrasiyasının mətbuat xidməti "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Ölənlər arasında qadınlar və uşaqlar, eləcə də 65 yaşlı kişi var", - məlumatda deyilir. Onların hamısı zərbələrin endirildiyi Tarik əs-Sədd bölgəsindən gətirilib.

    Ölənlər və zərərçəkənlər haqqında məlumat vilayətin qərbindəki Mzayrib qəsəbəsindən də daxil olub, onların sayı dəqiqləşdirilir.

    Daha əvvəl bildirilib ki, 26 oktyabrda İordaniya Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələr ölkənin Əl-Karak əyalətindəki Müqəddəs Georgi kilsəsinə hücumu həyata keçirən terrorçularla əlaqəli olduqları müəyyən edildikdən sonra Suriyanın cənubundakı silahlı qrupların hədəflərinə zərbələr endirib.

    Aviazərbə Ölənlər və yaralılar İordaniya Suriya
    В Сирии заявили о пяти погибших из-за ударов ВВС Иордании
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