В Сирии заявили о пяти погибших из-за ударов ВВС Иордании

Не менее пяти мирных граждан были убиты во время налетов иорданских ВВС на южные районы Сирии.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба администрации провинции Дераа.

"Среди жертв есть женщины и дети, а также 65-летний мужчина, - говорится в тексте. - Все они доставлены из района Тарик-эс-Садд, по которому были нанесены удары".

Сведения о жертвах и пострадавших поступили также из населенного пункта Мзайриб на западе провинции, их число уточняется.

Ранее стало известно, что 26 октября самолеты ВВС Иордании нанесли удары "по объектам группировок на юге Сирии" после того, как было установлено, что с ними связаны террористы, совершившие нападение на церковь Святого Георгия в иорданской провинции Эль-Карак.