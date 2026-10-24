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    Число погибших при теракте в церкови в Иордании возросло до восьми человек

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 13:16
    Число погибших при теракте в церкови в Иордании возросло до восьми человек

    В Иордании число погибших во время атаки террористов в пятницу на похоронную процессию у церкви в провинции Эль-Карак возросло до 8 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Mamlaka.

    Также сообщается о 27 раненых.

    В военном госпитале имени принца Али бен Хусейна по словам заведующего хирургического отделения Махмуда Савалка, двое пострадавших все еще находятся в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии и подключены к аппарату ИВЛ, в то время как еще шесть человек с травмами средней и легкой степени тяжести проходят лечение в хирургических отделениях.

    Спецслужбы страны ведут поиски совершивших нападение на церковь. В Аммане и других городах усилены меры безопасности.

    Стрельба Иордания Терроризм
    İordaniyada kilsədə baş verən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 8 nəfərə çatıb
    44 filmi
    44 filmi

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