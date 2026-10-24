Число погибших при теракте в церкови в Иордании возросло до восьми человек
Другие страны
- 24 октября, 2026
- 13:16
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В Иордании число погибших во время атаки террористов в пятницу на похоронную процессию у церкви в провинции Эль-Карак возросло до 8 человек.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Mamlaka.
Также сообщается о 27 раненых.
В военном госпитале имени принца Али бен Хусейна по словам заведующего хирургического отделения Махмуда Савалка, двое пострадавших все еще находятся в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии и подключены к аппарату ИВЛ, в то время как еще шесть человек с травмами средней и легкой степени тяжести проходят лечение в хирургических отделениях.
Спецслужбы страны ведут поиски совершивших нападение на церковь. В Аммане и других городах усилены меры безопасности.
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