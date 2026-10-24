İordaniyada kilsədə baş verən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 8 nəfərə çatıb
Digər ölkələr
- 24 oktyabr, 2026
- 13:28
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İordaniyada cümə günü Əl-Kərək əyalətindəki kilsə yaxınlığında dəfn mərasimi zamanı terrorçuların hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 8 nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Mamlaka" telekanalı məlumat yayıb.
Həmçinin 27 nəfərin yaralandığı bildirilir.
Zərərçəkənlərdən ikisi hələ də reanimasiya şöbəsində kritik vəziyyətdədir və süni tənəffüs aparatına qoşulub, orta və yüngül xəsarət alan daha 6 nəfər isə cərrahiyyə şöbələrində müalicə alır.
Ölkənin xüsusi xidmət orqanları kilsəyə hücum edənləri axtarır. Əmman və digər şəhərlərdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.
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