Не менее 7 человек погибли, 10 ранены при стрельбе в церкви в Иордании - Обновлено
- 23 октября, 2026
- 16:46
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Семь человек погибли во время атаки террористов на похоронную процессию у церкви в провинции Эль-Карак в Иордании.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mamlaka.
По данным местных медиа, еще 10 человек ранены. В момент нападения в церкви проходила траурная служба, и внутри и за ее пределами находилось от 150 до 200 человек.
Стражи порядка задержать подозреваемых пока не смогли.
Официальный представитель правительства Иордании Мохаммед Аль-Момани сообщил, что службы безопасности расследуют данный инцидент. Он также призвал население позволить службам безопасности провести необходимые процедуры и получать информацию из официальных источников.
Неизвестные вооруженные лица открыли огонь внутри одной из церквей в провинции Эль-Карак в Иордании.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило государственное телевидение страны.
По его данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.
Полиция ведет расследование.