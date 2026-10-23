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    Не менее 7 человек погибли, 10 ранены при стрельбе в церкви в Иордании - Обновлено

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 16:46
    Не менее 7 человек погибли, 10 ранены при стрельбе в церкви в Иордании - Обновлено

    Семь человек погибли во время атаки террористов на похоронную процессию у церкви в провинции Эль-Карак в Иордании.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mamlaka.

    По данным местных медиа, еще 10 человек ранены. В момент нападения в церкви проходила траурная служба, и внутри и за ее пределами находилось от 150 до 200 человек.

    Стражи порядка задержать подозреваемых пока не смогли.

    Официальный представитель правительства Иордании Мохаммед Аль-Момани сообщил, что службы безопасности расследуют данный инцидент. Он также призвал население позволить службам безопасности провести необходимые процедуры и получать информацию из официальных источников.

    Неизвестные вооруженные лица открыли огонь внутри одной из церквей в провинции Эль-Карак в Иордании.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило государственное телевидение страны.

    По его данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

    Полиция ведет расследование.

    Стрельба Иордания
    İordaniyada kilsədə atışma zamanı yeddi nəfər ölüb
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