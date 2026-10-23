Не менее 7 человек погибли, 10 ранены при стрельбе в церкви в Иордании - Обновлено

Семь человек погибли во время атаки террористов на похоронную процессию у церкви в провинции Эль-Карак в Иордании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mamlaka.

По данным местных медиа, еще 10 человек ранены. В момент нападения в церкви проходила траурная служба, и внутри и за ее пределами находилось от 150 до 200 человек.

Стражи порядка задержать подозреваемых пока не смогли.

Официальный представитель правительства Иордании Мохаммед Аль-Момани сообщил, что службы безопасности расследуют данный инцидент. Он также призвал население позволить службам безопасности провести необходимые процедуры и получать информацию из официальных источников.

16:09

Неизвестные вооруженные лица открыли огонь внутри одной из церквей в провинции Эль-Карак в Иордании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило государственное телевидение страны.

По его данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Полиция ведет расследование.