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    İordaniyada kilsədə atışma zamanı yeddi nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 16:50
    İordaniyada kilsədə atışma zamanı yeddi nəfər ölüb

    İordaniyada kilsə yaxınlığında dəfn mərasiminə terrorçuların hücumu zamanı yeddi nəfər ölüb.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Al Mamlaka" telekanalı məlumat yayıb.

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    İordaniya Kilsə
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