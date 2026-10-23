İordaniyada kilsədə atışma zamanı yeddi nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2026
- 16:50
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İordaniyada kilsə yaxınlığında dəfn mərasiminə terrorçuların hücumu zamanı yeddi nəfər ölüb.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Al Mamlaka" telekanalı məlumat yayıb.
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