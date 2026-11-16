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    Luka Modriç yığmada oyun sayına görə Lionel Messiyə çatıb

    Futbol
    • 16 noyabr, 2026
    • 10:16
    Luka Modriç yığmada oyun sayına görə Lionel Messiyə çatıb

    Xorvatiya yığmasının futbolçusu Luka Modriç milli komandada keçirdiyi matçların sayına görə argentinalı oyunçu Lionel Messiyə çatıb.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu, noyabrın 15-də Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin VI turunda xorvatların Çexiya kollektivini məğlub etdiyi qarşılaşmada reallaşıb.

    Görüş Xorvatiyanın 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. L.Modriç millidəki 208-ci oyununa çıxıb.

    Qeyd edək ki, hazırda portuqaliyalı Kriştianu Ronladu milli komandalar tarxində ən çox oyun (234) keçirən futbolçudur.

    Luka Modriç Lionel Messi Kriştianu Ronaldu Xorvatiya millisi
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