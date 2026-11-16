Luka Modriç yığmada oyun sayına görə Lionel Messiyə çatıb
Futbol
- 16 noyabr, 2026
- 10:16
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Xorvatiya yığmasının futbolçusu Luka Modriç milli komandada keçirdiyi matçların sayına görə argentinalı oyunçu Lionel Messiyə çatıb.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu, noyabrın 15-də Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin VI turunda xorvatların Çexiya kollektivini məğlub etdiyi qarşılaşmada reallaşıb.
Görüş Xorvatiyanın 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. L.Modriç millidəki 208-ci oyununa çıxıb.
Qeyd edək ki, hazırda portuqaliyalı Kriştianu Ronladu milli komandalar tarxində ən çox oyun (234) keçirən futbolçudur.
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