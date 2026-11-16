Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilib
Region
- 16 noyabr, 2026
- 10:34
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Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Yermek Saqimbayev tutduğu vəzifədən azad edilib.
"Report" Qazaxıstan mediasına istinadən xəbər verir ki, müvafiq fərmanı ölkə Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev imzalayıb.
Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin yeni rəhbəri vəzifəsinə Marat İrmenov təyin edilib.
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