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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Глава Комитета нацбезопасности Казахстана освобожден от должности

    В регионе
    • 16 ноября, 2026
    • 10:28
    Глава Комитета нацбезопасности Казахстана освобожден от должности

    Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев освобожден от должности.

    Как передает Report со ссылкой на казахзстанские медиа, соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    На его место назначен Марат Ирменов.

    Касым-Жомарт Токаев Ермек Сагимбаев Казахстан
    Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilib
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