В Кыргызстане пресекли канал контрабанды лекарств и товаров народного потребления
В регионе
- 16 ноября, 2026
- 10:24
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В Джалал-Абадской области (Кыргызстана) пресечен канал контрабанды лекарственных препаратов и товаров народного потребления.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом сообщает Госкомитет безопасности Кыргызстана (ГКНБ).
По данным ГКНБ, контрабандные грузы переправляли на надувном круге через Большой Ферганский канал, проходящий через село Ношкен Ноокенского района. Во время обысков изъяли лекарства и другие товары. Медикаменты продавали в местных аптеках без прохождения необходимой сертификации, что могло представлять угрозу здоровью граждан.
Задержаны четверо кыргызстанцев, их водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.
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