ГФСЗ: В октябре более 180 тыс. человек получили ежемесячные соцпособия по возрасту

В октябре текущего года в Азербайджане число получающих ежемесячные социальные пособия по возрасту составило 180 398 человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

Согласно информации, 40,8% из них - мужчины и 59,2% - женщины.