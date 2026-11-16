ГФСЗ: В октябре более 180 тыс. человек получили ежемесячные соцпособия по возрасту
Финансы
- 16 ноября, 2026
- 10:27
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В октябре текущего года в Азербайджане число получающих ежемесячные социальные пособия по возрасту составило 180 398 человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).
Согласно информации, 40,8% из них - мужчины и 59,2% - женщины.
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