Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    ГФСЗ: В октябре более 180 тыс. человек получили ежемесячные соцпособия по возрасту

    Финансы
    • 16 ноября, 2026
    • 10:27
    ГФСЗ: В октябре более 180 тыс. человек получили ежемесячные соцпособия по возрасту

    В октябре текущего года в Азербайджане число получающих ежемесячные социальные пособия по возрасту составило 180 398 человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

    Согласно информации, 40,8% из них - мужчины и 59,2% - женщины.

    Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Социальные пособия
    DSMF: Oktyabrda yaşa görə aylıq sosial müavinət alanların sayı 180 mini ötüb
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    11:29
    В Азербайджане более 35% занятого населения приходится на аграрный сектор
    Социальная защита
    11:23
    Замминистра: ИИ изменит форму профессий
    ИКТ
    11:20
    Рашад Мустафаев: За 10 мес. в Азербайджане работой обеспечены более 164 тыс. человек
    Социальная защита
    11:17
    Расходы Счетной палаты увеличится на 24,6% в 2027г
    Финансы
    11:14
    Фото
    Азербайджан и Аргентина обсудили двусторонние отношения
    Внешняя политика
    11:13
    Цена на золото опустилась ниже $3 850 за тройскую унцию
    Финансы
    11:07
    В Польше задержаны 15 человек по подозрению в саботаже и диверсии
    Другие страны
    11:03
    Милли Меджлис обсуждает бюджет на 2027 год в I чтении
    Финансы
    11:02
    В Баку задержан водитель за автохулиганство
    Происшествия
    Лента новостей