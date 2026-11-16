DSMF: Oktyabrda yaşa görə aylıq sosial müavinət alanların sayı 180 mini ötüb
Maliyyə
- 16 noyabr, 2026
- 10:09
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu ilin oktyabr ayında yaşa görə aylıq sosial müavinət alanların sayı 180 398 nəfər olub.
"Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, onların 40,8 %-ni kişilər, 59,2 %-ni isə qadınlar təşkil edib.
Son xəbərlər
11:27
Bu il ilk dəfə Azərbaycanda İstedadlar Sərgisi keçiriləcəkSosial müdafiə
11:26
Sahibə Qafarova: "Bu ilin nəticələri gələn ilin büdcəsi üçün əlverişli şərtlər təmin edib"Maliyyə
11:23
Polşada təxribat və diversiya şübhəsi ilə 15 nəfər saxlanılıbDigər ölkələr
11:21
Komitə sədri: "Azərbaycanın geoiqtisadi əhəmiyyəti onun nominal iqtisadi göstəricilərini üstələyir"Maliyyə
11:21
U-23 Avropa çempionatı: Azərbaycan boksçularının ilk rəqibləri bəlli olubFərdi
11:17
Azad olunan ərazilərdə son iki həftə ərzində 185 mina zərərsizləşdirilibHərbi
11:00
Milli Məclis gələn ilin büdcə zərfini I oxunuşda müzakirə edirMaliyyə
11:00
Azərbaycanda gömrük bəyannamələri daha sürətli olacaq: Yerli süni intellekt platforması təqdim olunurİKT
10:57
Azərbaycanda məşğul əhalinin 35%-dən çoxu aqrar sektorun payına düşürSosial müdafiə