İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    DSMF: Oktyabrda yaşa görə aylıq sosial müavinət alanların sayı 180 mini ötüb

    Maliyyə
    • 16 noyabr, 2026
    • 10:09
    DSMF: Oktyabrda yaşa görə aylıq sosial müavinət alanların sayı 180 mini ötüb

    Bu ilin oktyabr ayında yaşa görə aylıq sosial müavinət alanların sayı 180 398 nəfər olub.

    "Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, onların 40,8 %-ni kişilər, 59,2 %-ni isə qadınlar təşkil edib.

    Sosial müavinat Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
    ГФСЗ: В октябре более 180 тыс. человек получили ежемесячные соцпособия по возрасту
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    11:27
    Bu il ilk dəfə Azərbaycanda İstedadlar Sərgisi keçiriləcək
    Sosial müdafiə
    11:26
    Sahibə Qafarova: "Bu ilin nəticələri gələn ilin büdcəsi üçün əlverişli şərtlər təmin edib"
    Maliyyə
    11:23
    Polşada təxribat və diversiya şübhəsi ilə 15 nəfər saxlanılıb
    Digər ölkələr
    11:21
    Komitə sədri: "Azərbaycanın geoiqtisadi əhəmiyyəti onun nominal iqtisadi göstəricilərini üstələyir"
    Maliyyə
    11:21
    U-23 Avropa çempionatı: Azərbaycan boksçularının ilk rəqibləri bəlli olub
    Fərdi
    11:17
    Azad olunan ərazilərdə son iki həftə ərzində 185 mina zərərsizləşdirilib
    Hərbi
    11:00
    Milli Məclis gələn ilin büdcə zərfini I oxunuşda müzakirə edir
    Maliyyə
    11:00
    Azərbaycanda gömrük bəyannamələri daha sürətli olacaq: Yerli süni intellekt platforması təqdim olunur
    İKT
    10:57
    Azərbaycanda məşğul əhalinin 35%-dən çoxu aqrar sektorun payına düşür
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti