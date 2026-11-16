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    В Азербайджане по транспортным коридорам перевезено более 12 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    • 16 ноября, 2026
    • 10:31
    В Азербайджане по транспортным коридорам перевезено более 12 млн тонн грузов

    В январе-сентябре 2026 года по проходящим через территорию Азербайджана транспортным коридорам железнодорожным транспортом перевезено 12 081,7 тыс. тонн грузов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    В отчетный период автомобильным транспортом по этим маршрутам транспортировано 8 490,6 тыс. тонн, морским - 5 370,1 тыс. тонн грузов.

    Объем грузов, перевезенных по транспортному коридору "Юг-Запад", составил 447 тыс. тонн, по коридору "Север-Запад" – 3 886,9 тыс. тонн, по коридору "Северо-Юг" – 6 867,2 тыс. тонн, по коридору "Восток-Запад" – 14 741,3 тыс. тонн, в том числе 7 507,2 тыс. тонн по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия.

    Доля транзитных грузов в общем объеме железнодорожных перевозок составила 47%, автомобильных - 46,6%.

    Государственный комитет статистики Транспортные коридоры
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