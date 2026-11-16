İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycanda 9 ayda nəqliyyat dəhlizləri ilə daşınmış yükün həcmi açıqlanıb

    İnfrastruktur
    • 16 noyabr, 2026
    • 10:02
    Azərbaycanda 9 ayda nəqliyyat dəhlizləri ilə daşınmış yükün həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandan keçən nəqliyyat dəhlizlərində dəmir yolu nəqliyyatı ilə 12 milyon 81,7 min ton yük daşınıb.

    Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bundan başqa, məlumata görə, hesabat dövründə dəniz nəqliyyatı ilə 5 milyon 370,1 min ton, və avtomobil nəqliyyatı ilə isə 8 milyon 490,6 min ton yük daşınıb.

    9 ayda "Cənub-Qərb" nəqliyyat dəhlizi ilə daşınmış yüklərin həcmi 447 min ton, "Şimal-Qərb" ilə 3 milyon 886,9 min ton, "Şimal-Cənub" ilə 6 milyon 867,2 min ton, "Şərq-Qərb" ilə 14 milyon 741,3 min ton, o cümlədən Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi ilə 7 milyon 507,2 min ton təşkil edib.

    Dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşınmış yüklərin 47 %-ni, avtomobil nəqliyyatı ilə daşınmış yüklərin 46,6 %-ni tranzit yüklər təşkil edib.

    Yük daşımaları Dövlət Statistika Komitəsi Şimal-Cənub dəhlizi
    В Азербайджане по транспортным коридорам перевезено более 12 млн тонн грузов
    Nine-month cargo traffic through Azerbaijan revealed
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    11:27
    Bu il ilk dəfə Azərbaycanda İstedadlar Sərgisi keçiriləcək
    Sosial müdafiə
    11:26
    Sahibə Qafarova: "Bu ilin nəticələri gələn ilin büdcəsi üçün əlverişli şərtlər təmin edib"
    Maliyyə
    11:23
    Polşada təxribat və diversiya şübhəsi ilə 15 nəfər saxlanılıb
    Digər ölkələr
    11:21
    Komitə sədri: "Azərbaycanın geoiqtisadi əhəmiyyəti onun nominal iqtisadi göstəricilərini üstələyir"
    Maliyyə
    11:21
    U-23 Avropa çempionatı: Azərbaycan boksçularının ilk rəqibləri bəlli olub
    Fərdi
    11:17
    Azad olunan ərazilərdə son iki həftə ərzində 185 mina zərərsizləşdirilib
    Hərbi
    11:00
    Milli Məclis gələn ilin büdcə zərfini I oxunuşda müzakirə edir
    Maliyyə
    11:00
    Azərbaycanda gömrük bəyannamələri daha sürətli olacaq: Yerli süni intellekt platforması təqdim olunur
    İKT
    10:57
    Azərbaycanda məşğul əhalinin 35%-dən çoxu aqrar sektorun payına düşür
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti