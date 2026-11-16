Нацбанк Кыргызстана выпустил серебряную коллекционную монету
В регионе
- 16 ноября, 2026
- 09:51
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Национальный банк Кыргызстана с 16 ноября вводит в обращение серебряную коллекционную монету "Абрикосовые сады" из серии "Природа Кыргызстана".
Как передает Report, об этом сообщают кыргызские медиа.
Монета посвящена природным территориям страны, где выращивание особых сортов абрикоса имеет многовековые традиции. На лицевой стороне изображена цветущая ветка с надписью "Өрүкзар" ("Абрикосовые сады"), на оборотной - ветка со спелыми плодами.
Номинал монеты составляет 10 сомов, ее продажная цена - 8 220 сомов ($94). Изготовлена она из серебра 925-й пробы, весит 28,28 грамма. Тираж ограничен 1 000 экземпляров.
Коллекционная монета имеет статус официального платежного средства на всей территории Кыргызстана.
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